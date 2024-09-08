Политика

Депутатский корпус «Единой России» по итогам Единого дня голосования обновится на 87%

Депутатский корпус «Единой России» по итогам Единого дня голосования 2024 года обновится на 87%, заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

«Обновление - одна из важнейших задач. Мы будем постоянно этот показатель мониторить и держать на контроле», - подчеркнул врио секретаря Генсовета партии.

Владимир Якушев отметил, что Единый день голосования 2024 года – это подготовка «Единой России» к кампании 2026 года. Любая избирательная кампания – это донастройка партийной системы, отметил врио секретаря Генсовета.

«Мы посмотрели на все наши возможности, ресурсы. Сделали оценку работы региональных отделений. Проанализировали работу сторонников партии, "Молодой Гвардии Единой России". Практически во всех субъектах РФ работают штабы общественной поддержки партии. В активной фазе избирательной кампании мы проверяем, насколько они развились. И, естественно, сделаем выводы, чтобы к Единому дню голосования в 2026 году подойти с более подготовленной инфраструктурой», - отметил Владимир Якушев.

Напомним, кандидаты от «Единой России» набрали большинство во всех 13 кампаниях в Псковской области.