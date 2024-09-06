Общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью многолетнего ведущего КВН Александра Маслякова, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: Telegram-канал КВН

«Ушёл из жизни Александр Васильевич Масляков - человек многогранного таланта, один из тех увлечённых, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик. И конечно, его имя неразрывно связано с Клубом Весёлых и Находчивых», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одарённую молодёжь, заслужил всенародную популярность.

«Светлая память об Александре Васильевиче Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества», - говорится в сообщении.

Напомним, бывший ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября, ему было 82 года.