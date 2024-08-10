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Александр Котов: Нет такой сферы нашей жизни, где бы не был вложен труд строителей

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил строитель с их профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в областном Собрании.

«Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Псковской области! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём строителя!» - сказал Александр Котов.

Строитель – почётная и ответственная профессия, от мастерства всех работников отрасли, начиная с архитектора и заканчивая разнорабочим, без преувеличения зависит счастливое настоящее и будущее региона – нет такой сферы нашей жизни, где бы не был вложен труд строителей, отметил председатель.

В масштабах экономики строительная отрасль является индикатором текущего и перспективного развития территорий. Там, где ведётся активное строительство, прибавляется население, создаются новые производства, модернизируется социальная, коммунальная и транспортная инфраструктура.

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«Сегодня объёмы строительства в Псковской области находятся на высоком уровне – реализуются национальные проекты и региональные госпрограммы, строятся жилые "квадратные метры", инвесторы вкладывают средства в строительство новых коммерческих и производственных объектов. От всей души желаю псковским строителям всех поколений крепкого здоровья и семейного благополучия, успехов в созидательном труде и профессиональных достижений!» - подытожил Александр Котов.