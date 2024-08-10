Общество

Большинство респондентов ПЛН в период отключения горячей воды кипятят воду для мытья

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей в период отключения горячей воды предпочитают греть воду в чайнике, чтобы помыться. Это следует из опроса, в котором приняли участие 218 человек.

43,58% проголосовавшим заявили, что пользуются «старым дедовским способом» и греют чайник, чтобы помыться горячей водой. В свою очередь 24,31% опрошенных сказали, что у них установлена газовая колонка, поэтому горячая вода есть все время. У 15,6% есть бойлер или портативный душ.

4,13% участников опроса отметили, что у них никогда и не было горячей воды. Одинаковое количество людей (по 2,75%) в период отключения горячей воды ходят мыться к родственникам или знакомым; в городскую баню или сауну; в спортзал.

2,29% проголосовавших ходят купаться, а 1,83% толком не моются и ждут появления горячей воды.

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