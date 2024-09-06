Экономика

В Минэкономразвития РФ сделали прогноз на небывалый рост зарплат в 2024 году

Стало известно, что в текущем году, по прогнозам Министерства экономического развития, уровень инфляции в России будет относительно низким, что позволит заработным платам россиян вырасти на 9,2%. Уточняется, что это самый высокий показатель за последние годы.

«Мы ожидаем роста реальной заработной платы работников организаций в этом году на уровне 9,2%, в 2025 году — 7%, в 2026 году — 5,7%, а в 2027 году — 4,1%», — рассказал представитель министерства журналистам.

Доктор экономических наук, профессор, завкафедрой человеческого капитала и управления персоналом Российского государственного социального университета Александра Сытник объяснила, как заработная плата граждан влияет на экономику страны.

«Благосостояние страны — один из основных факторов ее экономического роста. Важную роль при этом играет благосостояние отдельного гражданина, которое складывается из его доходов и его семьи, напрямую зависящее от уровня заработной платы. Поэтому чем выше заработная плата, тем для экономики лучше. При этом в настоящее время наблюдается перегрев экономики, оказывающий влияние на темпы инфляции и обесценивание денег, в том числе и уровня реальных заработных плат. В бюджетных организациях ежегодно происходит индексация заработных плат в соответствии с уровнем инфляции, но роста реальных доходов населения не происходит. Поэтому фактически рост зарплаты никак не отразится на экономическом росте», — поделился рассуждениями спикер.

Добавим, что по итогам прошлого года зарплаты в России в реальном выражении подросли на 8,2%, а средний размер заработной платы в денежном выражении составил 73,7 тысяч рублей.

При этом реальные денежные доходы населения, по новой оценке ведомства, в 2024 году вырастут на 7,1%, в следующем году — ещё на 6,1%. А уже в 2026 году — на 4,6%. В 2027 году — на 3,4%, пишет RuNews24.ru.

Что касается уровня безработицы, то в правительстве прогнозирует всего 2,6% на ближайшие годы. В прошлом году, 2023, уровень безработицы снизился до 3,2%.

Ранее сообщалось, что средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций в Псковской области за июнь 2024 года, по оценке, составила 57 тысяч 125 рублей и по сравнению с июнем 2023 года выросла на 19,3%.