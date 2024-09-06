В Минэкономразвития РФ сделали прогноз на небывалый рост зарплат в 2024 году

Стало известно, что в текущем году, по прогнозам Министерства экономического развития, уровень инфляции в России будет относительно низким, что позволит заработным платам россиян вырасти на 9,2%. Уточняется, что это самый высокий показатель за последние годы.
«Мы ожидаем роста реальной заработной платы работников организаций в этом году на уровне 9,2%, в 2025 году — 7%, в 2026 году — 5,7%, а в 2027 году — 4,1%», — рассказал представитель министерства журналистам.
Доктор экономических наук, профессор, завкафедрой человеческого капитала и управления персоналом Российского государственного социального университета Александра Сытник объяснила, как заработная плата граждан влияет на экономику страны.
Добавим, что по итогам прошлого года зарплаты в России в реальном выражении подросли на 8,2%, а средний размер заработной платы в денежном выражении составил 73,7 тысяч рублей.
При этом реальные денежные доходы населения, по новой оценке ведомства, в 2024 году вырастут на 7,1%, в следующем году — ещё на 6,1%. А уже в 2026 году — на 4,6%. В 2027 году — на 3,4%, пишет RuNews24.ru.
Что касается уровня безработицы, то в правительстве прогнозирует всего 2,6% на ближайшие годы. В прошлом году, 2023, уровень безработицы снизился до 3,2%.
Ранее сообщалось, что средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций в Псковской области за июнь 2024 года, по оценке, составила 57 тысяч 125 рублей и по сравнению с июнем 2023 года выросла на 19,3%.