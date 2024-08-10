Общество

Награды и почетные звания получили строители в Псковской области

Пять специалистов строительной области получили награды и почетные звания в рамках торжественного мероприятия по случаю чествования представителей данной отрасли Псковской области. Награждение состоялась в правительстве региона сегодня, 12 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служа правительства региона

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова псковских строителей с профессиональным праздником поздравил его заместитель Игорь Шатурный. Он отметил, что линейка строительных профессий, задействованных в каждом проекте, очень широкая: от архитекторов до монтажеров, а сама профессия касается всех направлений жизнедеятельности Псковской области и всей страны.

Игорь Шатруный поделился некоторыми цифрами, которые демонстрируют впечатляющие объемы строительных работ в Псковской области. В прошлом году в области введено почти 380 тысяч квадратных метров жилья, а за первое полугодие текущего года – 214 тысяч квадратных метров, что на 14% больше прошлогоднего показателя.

Для обеспечения комфортного проживания в регионе проводится модернизация коммунальной инфраструктуры. За последние 5 лет при поддержке президента России и в рамках национальных проектов на эти цели привлечено более 6 млрд рублей. Среди наиболее крупных проектов – строительство газовых котельных в Куньинском районе, модернизация водозаборных сооружений в Печорах и очистных сооружений в Гдове.

Также на территории Псковской области по нацпроекту активно реализуется федеральная программа «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство более 450 общественных территорий привлечено 1,2 млрд рублей. Кроме того, в регионе проводятся работы по комплексному развитию сельских территорий.

«Работа строителей оказывает огромное влияние и на социально-экономическое развитие региона, и на его внешний облик, и на комфорт наших жителей. Строительство в регионе ведется масштабными темпами во многих сферах жизнедеятельности. Спасибо вам за ваш емкий труд», – сказал вице-губернатор.

По поручению губернатора Игорь Шатурный вручил строителям заслуженные награды за разработку, внедрение и применение новых современных технологий и материалов, реализацию социально значимых проектов в сфере строительства, использование передового опыта организации работ, достижение высокой эффективности производства и качества строительно-монтажных работ, а также подготовку квалифицированных кадров для строительных организаций почетный знак к званию «Заслуженный строитель Псковской области».