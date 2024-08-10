Общество

Федеральные льготники в Псковской области до 1 октября могут выбрать способ получения соцуслуг

Федеральные льготники, имеющие право на ежемесячную денежную выплату, могут выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ) на 2025 год, подав заявление до 1 октября текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Определиться с формой получения НСУ в натуральном виде или денежном эквиваленте вправе граждане с инвалидностью, дети с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и другим лицам. С полным перечнем лиц можно ознакомиться на сайте СФР в разделе «Набор социальных услуг».

В отличие от других категорий ветеранам боевых действий и лицам, подвергшимся действию радиации, ежемесячная денежная выплата изначально устанавливается с учетом стоимости НСУ в денежном выражении. Поэтому если гражданин нуждается в получении НСУ в натуральном виде, ему необходимо подать заявление о предоставлении набора социальных услуг.

В НСУ входят лекарственные препараты, выписанные по рецепту, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд в пригородных поездах, а также проезд на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. Всем этим можно воспользоваться в натуральном виде или получать деньгами полностью или частично. К примеру, лекарственные препараты получать в натуральном виде, а проезд и санаторно-курортное лечение заменить на денежную компенсацию.

Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2024 года составляет 1578,5 рубля в месяц, в том числе:

предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно – курортное лечение — 188,08 рубля;

обеспечение лекарственными препаратами по рецептам, медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей – инвалидов — 1 215,8 рубля;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 174,62 рубля.

«Если на данный момент льготника устраивает форма получения набора социальных услуг, и он не хочет её менять на следующий год, заявление подавать не нужно. В случае если льготник хочет изменить форму получения набора услуг на 2025 год, то заявление нужно подать до 1 октября текущего года любым удобным для него способом: в личном кабинете на портале госуслуг, лично в клиентской службе отделения СФР по Псковской области или в офисе МФЦ» , — рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

В настоящее время в Псковской области проживает более 76 тысяч федеральных льготников. Из них почти 21 тысяча человек получают НСУ в натуральном виде (услугами) частично или полностью.

Информацию можно уточнить с понедельника по четверг — с 8:30 до 18:00, в пятницу — с 8:30 до 15:30 по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области: 8 800 200 00 98.