Общество

Диетолог назвала допустимый процент вредной еды в рационе

Для поддержания здоровья в рационе должно быть не больше 15% вредной пищи при условии, что остальные 85% занимает богатая микроэлементами и витаминами еда, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау.

«Чтобы питаться здорово, но при этом позволять себе еду для удовольствия без негативных последствий для здоровья, важно помнить про принцип 85/15. 85% вашего дневного рациона должно состоять из основной еды, включающей шесть групп продуктов: фрукты, овощи, злаки, белковые и молочные продукты, растительные масла», - отметила Рау.

Диетолог подчеркнула, что оставшиеся 15% от всей калорийности рациона можно оставить на еду, которую условно можно назвать «пустыми калориями», пишет РИА Новости.

«Это сладости, фастфуд, жирные блюда и прочие "вкусняшки", которые при чрезмерном употреблении могут плохо сказаться на вашем здоровье», - добавила она.