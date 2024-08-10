Общество

Производителей продуктов проверят на использование запрещенной добавки

Генеральная прокуратура поручила региональным подразделениям провести проверку информации об использовании производителями продуктов запрещенной в России добавки — трансглютаминазы. Это следует из ответа ведомства главе «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) Олегу Павлову, который ранее попросил правоохранительные органы проверить продажи этой добавки, а также бизнес, который ее использует.

В документе Генпрокуратуры говорится, что в целях оперативности реагирования прокурорам необходимо рассмотреть случаи использования добавки в регионах, где ведут деятельность указанные производители.

В большинстве региональных прокуратур уже ответили, что информация принята в работу, а в некоторых уже подтвердили факты, указанные ОПИ.

Так, в Алтайском крае местная прокуратура согласовала проведение внеплановой проверки в отношении ООО «Алтайская буренка», а также контрольного мероприятия у ООО «Родные просторы». В Красноярском крае проверка на соблюдение качества и безопасности пройдет на ООО АПК «Правильные продукты», говорится в документах региональных прокуратур.

В Мордовии факт использования запрещенной добавки подтвердился у ООО «МПК «Атяшевский», в отношении которого внеплановая проверка уже прошла, а само предприятие оштрафовано на 100 тыс. рублей. Изначально оно поставляло продукцию с использованием опасного компонента в Рязанский областной противотуберкулезный санаторий. Об этом в своем ответе после запроса прокуратуры сообщает управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям, пишут «Известия».