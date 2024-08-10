Общество

В Госдуме предложили запретить детское шампанское

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что планирует обратиться в правительство с просьбой провести мониторинг и предложить механизм запрета детского шампанского.

«Не первый год выступаю за запрет детского шампанского. Это прямая реклама алкогольных напитков в детской среде. Почему нельзя называть лимонад лимонадом? Зачем обязательно использовать слово "шампанское", которое имеет прямое отношение к определенному виду алкоголя. Реклама алкогольных напитков среди детей запрещена. За это нужно штрафовать», - сказал Хамзаев.

Он отметил, что эта тема всегда активно обсуждается в преддверии новогодних праздников. Депутат считает, что основная задача - добиться того, чтобы детского шампанского не было уже в этот Новый год, пишет РИА Новости.

«Считаю, что предприниматели могут добровольно отказаться от подобного товара в преддверии Нового года. Со своей стороны мы попросим правительство РФ провести мониторинг, взять на контроль запрос от граждан России и предложить свой механизм запрета такой продукции как "детское шампанское», - добавил парламентарий.