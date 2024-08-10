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Дольше всего на одном месте в Пскове работают медсестры, рабочие и учителя — опрос

Дольше всего на одном месте в Пскове работают медсестры, рабочие и учителя. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, в каких сферах трудятся самые стабильные сотрудники. Аналитики рассматривали резюме псковичей от 30 до 35 лет: в этом возрасте у большинства уже есть опыт работы, но в то же время сохраняется активность на рынке труда.

Согласно исследованию, самыми постоянными сотрудниками являются медицинские сестры и квалифицированные рабочие: в среднем их срок работы на одном месте составляет 6,2 года. На втором месте — учителя (6,1 года). Третье место поделили микробиологи и аудиторы, меняющие работу в среднем раз в 6 лет.

Показатель частоты смены мест работы зависит от сферы деятельности. Там, где практикуется проектная занятость и срочные трудовые договоры, средний срок работы ниже. Например, самыми непостоянными специалистами являются пиарщики. Они меняют работодателя каждые 2 года. UI/UX-дизайнеры и бизнес-аналитики трудятся на одном месте в среднем около 2,5 лет.

Какие процессы привели к тому, что показатель среднего срока работы на одном месте по сравнению с 2020 годом вырос в большинстве изученных профессиональных групп, особенно, среди менеджеров ВЭД (+2,6 года), медицинских представителей (+2,4 года), юристов и менеджеров по продажам (плюс по 2,3 года). В первую очередь, это кадровый дефицит: в условиях серьезной нехватки работников компании сосредоточились на удержании персонала. Соискатель сегодня совсем другой: стало больше тех, кто ищет новое место работы, не увольняясь со старого.