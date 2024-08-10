Общество

Вездеход поступил в Противопожарный лесной центр Псковской области

В Противопожарный лесной центр Псковской области поступила новая техника. В рамках президентского нацпроекта «Экология» прибыл вездеход красноярского производства SeverTrucks. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Вездеход укомплектован мотопомпами и ёмкостью на полтонны воды. На борт берет 8 человек вместе с водителем. Такая техника пройдет и по болотистой местности, и по воде.

«К середине октября ожидаем поставку еще двух колесных вездеходов другой комплектации. В наших труднопроходимых лесах такая техника точно пригодится», - заключил Михаил Ведерников.