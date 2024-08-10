Общество

Росгвардейцы провели мастер-класс в печорском лагере «Стремительный»

Сотрудники Росгвардии и ОМОН «Кром» приняли участие в акции «Безопасность детства», которая прошла на базе детского оздоровительного лагеря «Стремительный» в Печорском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Мероприятие состоялось при поддержке национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой. Акция направлена на повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности у детей.

Сотрудники ОМОН «Кром» провели для ребят мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Детям рассказали об истории создания войск правопорядка, задачах, которые стоят перед Росгвардией, и о возможности обучения в высших учебных заведениях войск национальной гвардии.

В конце псковские росгвардейцы организовали выставку, на которой были представлены средства и виды автотранспорта, которые регулярно используются в их работе.