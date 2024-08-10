Общество

Цифровизация Псковской области станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 13 августа. Его темой станет цифровизация Псковской области.

Сколько региональных и муниципальных услуг в Псковской области сейчас оказывается в электронном виде? Какие услуги самые популярные? Какие новые услуги появились в цифровом формате в этом году? Насколько безопасно сейчас пользоваться порталом «Госуслуги»? Много ли сейчас фиксируется попыток мошенников обмануть население при помощи создания «липовых» аккаунтов чиновников? Не опасно ли использовать искусственный интеллект для упрощения общения между чиновниками и населением? Как Центр управления регионом Псковской области успевает отрабатывать все обращения к чиновникам? Какие темы сейчас больше всего волнуют жителей Псковской области? Куда гражданам лучше жаловаться, чтобы их обращения были быстро услышаны и рассмотрены?

На эти и многие другие вопросы ответят начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов и руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева. Ведущий — Артем Татаренко.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.