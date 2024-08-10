Общество

Глава Великих Лук принял участие в ежегодной акции «Собери ребенка в школу»

Глава города Великие Луки Николай Козловский принял участие в ежегодной акции «Собери ребенка в школу», инициатором которой вот уже несколько лет является партия «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Николай Козловский встретился с многодетной семьей Крыловых. Младшая дочь Алексея и Екатерины Крыловых – Елизавета – в этом году идет в первый класс школы №6. Девочка мечтала о красивом ранце. Желание помогли воплотить в жизнь. Глава города Николай Козловский в общественной приемной партии «Единая Россия» передал девочке и её матери яркий портфель со всем необходимым для учебы в первом классе. Семилетняя Елизавета от всей души поблагодарила главу города за подарок.

Мать девочки Екатерина Крылова также выразила слова благодарности за помощь в сборах к учебному году. Николай Козловский пожелал девочке и её семье хорошего учебного года.

«Поздравляю всю вашу семью с началом учебного года. Малышка идёт в школу в первый раз, – это праздник. Хочу пожелать, чтобы учёба у Елизаветы была хорошей, прилежной и усердной, чтобы родителей радовала результатами», – сказал Николай Козловский.

В администрации отметили, что акция «Соберем ребенка в школу» проводится с 2012 года по инициативе партии «Единая Россия».

«Акция, действительно, ежегодная. Мы стараемся помочь многодетным и малоимущим семьям собрать детей в школу. Считаю, что такие акции и мероприятия важны, тем более в современных условиях, и я не мог остаться в стороне», – подчеркнул Николай Козловский.

Руководитель местного отделения «Единой России» Константин Максимов рассказал, что в этом году местное отделение поможет 14 детям из семей тех, кто переехал в Великие Луки с Донбасса, собраться в школу.

Помочь детям подготовиться к новому учебному году может любой желающий. Принести школьные принадлежности (тетради, канцелярские товары, альбомы, портфели и другое) можно по адресу местного отделения и приемной партии «Единая Россия» в городе Великие Луки: улица Некрасова, дом №10 и проспект Ленина, дом №37.