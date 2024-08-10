Общество

Псковские медики получили награды Министерства здравоохранения РФ

Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» и почётными грамотами Министерства здравоохранения Российской Федерации наградили 24 работников медицинских организаций Псковской области. Торжественное награждение прошло в Псковской областной клинической больнице 13 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» вручила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Ирина Жаворонкова восьми медикам. Еще 16 работников отрасли удостоены почетной грамоты Министерства здравоохранения Российской Федерации. Среди отмеченных наградами за добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство — врачи, медицинские сестры, фельдшеры, а также старший провизор управления лекарственного и медицинского обеспечения Псковской области и преподаватель Псковского медицинского колледжа.

«Все вы видите, как год от года меняется наша система здравоохранения: в регионе строятся новые объекты, модернизируются имеющиеся учреждения здравоохранения, медицинские организации оснащаются самым современным оборудованием. Вместе с тем развитие отрасли невозможно без вашего каждодневного самоотверженного труда, который требует большой самоотдачи, силы, выдержки, терпения. Каждый из вас в работе проявил себя как профессионал своего дела, как человек с большим сердцем и отзывчивой душой. Вручение наград профильного министерства — наглядное тому подтверждение», — с такими словами обратилась Ирина Жаворонкова к награжденным.