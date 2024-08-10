Общество

Топ-3 электронных государственных услуг в Псковской области назвал Виталий Рахманов

Одной и самых популярных электронных услуг в Псковской области стала запись в детский сад. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Топ три по нашему региону - это запись детский сад, 2842 заявления. Запись школу - 1926 заявления, получение статуса многодетной семьи, на секундочку, 1504», - сказал Виталий Рахманов.

На федеральном уровне самыми популярными услугами стали: записи к врачу - 119 тысяч заявлений. Далее идет единое пособие на детей и беременных женщин - 44 тысячи заявлений.