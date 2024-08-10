Общество

На совместный выезд для наблюдения за метеорным потоком Персеиды приглашают псковичей

Совместный выезд для наблюдения за метеорным потоком Персеиды и полярным сиянием организует команда планетария для всех желающих жителей и гостей Пскова сегодня, 13 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор Псковского планетария Владимир Колпаков.

Фото: Павел Митрофанов / «АстроПсков»

Примерное время выезда рабочей группы планетария – 22:00. Для наблюдения за небесными явлениями было выбрано место в Палкинском районе. Точную геолокацию можно посмотреть на карте по ссылке. Планируется наблюдение за метеорным потоком Персеиды, но в качестве продолжения предполагают посмотреть ещё и полярное сияние.

С собой группа планетария собирается взять несколько телескопов, чтобы лучше и детальнее разглядеть природные явления. Всем желающим рекомендуется тепло одеться, взять красные фонари и горячий чай. Тем, кто хочет остаться дольше чем на 10-15 минут, советуется взять с собой раскладные стулья или кресла, чтобы можно было посидеть и восхититься летящими метеорами.

Все желающие добираются до геолокации на своём транспорте.