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Общество

Расписание движения пригородных поездов в Псковской области изменится 26 августа

13.08.2024 19:40|ПсковКомментариев: 0

В связи с предоставлением окон 26 августа изменяется расписание движения пригородных поездов в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству. 

Поезд  6511 Дно - Новосокольники отправление из Дно в 13:35, Вязье 13:52-13:53, Дедовичи 14:23-14:25, Судома 14:38-14:39, Плотовец 14:50-14:52, Чихачево 15:06-15:08, Ашево 15:22-15:24, Лозовицы 15:37-15:39, Сущево 15:56-15:58, Загоскино 16:11-16:12, Локня 16:28-16:30, Стримовичи 16:43-16:45, Самолуково 17:01-17:08, Киселевичи 17:34-17:35, Шубино 17:47-17:48, Новосокольники прибытие 18:03.

Поезд № 6512 Новосокольники – Дно отправление из Новосокольники в 16:10, Шубино 15:25-15:26, Киселевичи 16:38-16:39, Самолуково 17:06-17:07, Стримовичи  17:23-17:24, Локня 17:36-17:38, Загоскино 17:54-17:57, Сущево 18:09-18:24, Лозовицы 18:42-18:44, Ашево 18:56-18:58, Чихачево 19:12-19:13, Плотовец 19:27-19:28,  Судома 19:39-19:40, Дедовичи 19:53-20:15, Вязье 20:45-20:46, Дно прибытие 21:02.

Теги: #поезд
Источник: Псковская Лента Новостей
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