Общество

Акцию «Собери ребенка в школу — заплати алименты» запустили псковские приставы

Судебные приставы Псковской области запустили акцию «Собери ребенка в школу - заплати алименты». Акция направлена на поддержку детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и скрываются от судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

C целью побуждения должников к оплате алиментных платежей запланированы мероприятия с выходом судебных приставов по адресам неплательщиков для проверки их имущественного положения. Активизируется работа по применению к должникам мер принудительного характера: ограничение на выезд за границу, запрет на регистрационные действия с имуществом, арест имущества, ограничение права на пользование водительскими правами.

Особое внимание будет уделено привлечению неплательщиков к административной и уголовной ответственности. Судебные приставы проверят бухгалтерии предприятий и организаций, где работают неплательщики – оценят, насколько правильно и своевременно удерживаются из заработной платы средства на содержание ребенка.

«Мы призываем отцов и матерей, забывших о своем родительском долге, принять меры к погашению задолженности по алиментам, чтобы День знаний стал долгожданным и праздничным для всех детей без исключения», – сообщают в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

В ведомстве добавили, что на исполнении у судебных приставов находится 3,5 тысячи исполнительных производств. Такая неутешительная цифра характерна для Псковской области. Информационная акция продлится до 8 сентября.