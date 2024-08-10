Общество

Интеллектуальный потенциал левшей и правшей сравнила врач

Интеллектуальный потенциал левшей выше, чем у правшей, а лучше всего они проявляют себя в спорте, рассказала врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Оксана Тютчева.

«При этом в числе леворуких доля мужчин больше, чем среди женщин. Среди известных левшей мы видим знаменитых полководцев и политиков — Юлия Цезаря, Александра Македонского, Наполеона Бонапарта, ученых — Исаака Ньютона, Никола Теслу, Билла Гейтса, в числе людей, причастных к искусству, — Леонардо да Винчи, Рафаэля, Боттичелли, Чарли Чаплина», — рассказала она.

Наиболее удачной сферой для талантов левшей Оксана Тютчева назвала спорт.

«В спорте тренеры счастливы заполучить в подопечные спортсменов, у которых доминирует левая рука, поскольку это всегда сюрприз для соперников. Яркий пример тому — Майк Тайсон, удар левой которого преподнес неприятный сюрприз не одному спарринг-партнеру», — отметила врач.

Но в повседневной жизни левши сталкиваются со множеством трудностей, добавила она.

«Так как 95 процентов населения Земли — это правши, то все, что производится, — домашняя утварь, компьютерные мышки, дверные ручки — ориентировано на правшей. И в связи с этим левши чувствуют вполне понятный дискомфорт», — сказала Оксана Тютчева.

По словам детского невролога Видновской клинической больницы Дмитрия Кузьмина, выбирать профессию левшам нужно с особым вниманием. Таким людям лучше не работать у станка, конвейера и любой автоматизированной линии, которая предназначена для работы правой рукой, пишет РИА Новости.

«Зато у левшей богатый выбор в творческих профессиях. Поскольку правое полушарие мозга отвечает за творческую деятельность, левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. По сути, люди с доминирующей левой рукой — более одаренные, чем правши, способные решать сложные задачи, которые большинство поставили бы в тупик», — заявил специалист.

Тринадцатого августа в мире ежегодно отмечается Международный день левшей.