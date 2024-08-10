Интеллектуальный потенциал левшей и правшей сравнила врач

Интеллектуальный потенциал левшей выше, чем у правшей, а лучше всего они проявляют себя в спорте, рассказала врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Оксана Тютчева.
Наиболее удачной сферой для талантов левшей Оксана Тютчева назвала спорт.
«В спорте тренеры счастливы заполучить в подопечные спортсменов, у которых доминирует левая рука, поскольку это всегда сюрприз для соперников. Яркий пример тому — Майк Тайсон, удар левой которого преподнес неприятный сюрприз не одному спарринг-партнеру», — отметила врач.
Но в повседневной жизни левши сталкиваются со множеством трудностей, добавила она.
По словам детского невролога Видновской клинической больницы Дмитрия Кузьмина, выбирать профессию левшам нужно с особым вниманием. Таким людям лучше не работать у станка, конвейера и любой автоматизированной линии, которая предназначена для работы правой рукой, пишет РИА Новости.
«Зато у левшей богатый выбор в творческих профессиях. Поскольку правое полушарие мозга отвечает за творческую деятельность, левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом. По сути, люди с доминирующей левой рукой — более одаренные, чем правши, способные решать сложные задачи, которые большинство поставили бы в тупик», — заявил специалист.
Тринадцатого августа в мире ежегодно отмечается Международный день левшей.