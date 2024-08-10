Общество

Псковский предприниматель рисковал попасть в реестр недобросовестных поставщиков из-за отсутствия рисунка на термометре

Индивидуального предпринимателя в Псковской области не стали включать в реестр недобросовестных поставщиков за поставку неподходящего термометра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

В адрес управления поступили сведения в отношении ИП для включения в РНП в связи с принятием заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта на поставку средств измерений.

Согласно сведениям из ЕИС, контракт исполнен на 91%: оставшаяся часть товара не принята заказчиком по основанию отсутствия шкалы деления на термометре. Согласно позиции ИП, в ходе подготовки к подаче заявки была получена информация от официального дистрибьютера завода-производителя о конкретных характеристиках термометра, которые были перечислены в извещении о проведении аукциона и включены в заявку.

Продукция закуплена у контрагента в полном объеме.

Согласно информации от официального дистрибьютера завода-производителя, старая модель термометров с нестандартной ценой деления снята с производства.

По результатам рассмотрения жалобы комиссия УФАС приняла решение сведения в отношении ИП в РНП не включать.