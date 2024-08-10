Общество

Кадровые центры отремонтируют во всех районах Псковской области до конца года

Кадровые центры отремонтируют во всех районах региона до конца 2024 года. Об этом Центр занятости Псковской области сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Центр занятости Псковской области / Telegram

Договоры с подрядчиками заключены по центрам в Пскове, Великих Луках, Невеле, Кунье, Дедовичах, Дно, Порхове, Печорах и Острове. В некоторых районах уже стартовали ремонтные работы и определены сроки выхода на объект. В отдельных муниципалитетах проведены торги, ожидается подписание контрактов.

«Что касается остальных учреждений, по ним подрядчики будут определены в ближайшее время», - отметили в областном Центре.

Общий объем финансирования проекта составляет около 186 миллионов рублей, федеральный центр выделил порядка 184 миллионов рублей.