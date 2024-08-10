Общество

Когда кот — кормилец семьи: победительница фотоконкурса от «Молочных продуктов Пушкиногорья» поблагодарила своего питомца

Победительница фотоконкурса «Ни дня без любимого» от Псковской Ленты Новостей и «Молочных продуктов Пушкиногорья» Наталья Спирина поблагодарила своего домашнего питомца за участие в фотосессии.

Здесь и далее: фото из личного архива участницы конкурса

«Когда кот настолько крут, что выигрывает в конкурсе и становится кормильцем семьи. Берегите котов! Они способны на подвиги!» - написала она на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Спирина также посвятила своему любимому питомцу и «Молочным продуктам Пушкиногорья» стихотворение.

Напомним, что фотоконкурс «Ни дня без любимого» от Псковской Ленты Новостей и «Молочных продуктов Пушкиногорья» проходил в ВК-сообществе информационного агентства. По итогам зрительского голосования лучшими признаны три фотоработы. Авторы фотографий Наталья Дмитриева, Анастасия Серова и Наталья Спирина получили подарочные сертификаты на покупку любимых молочных продуктов.

Организаторы также поблагодарили всех участников конкурса: «Всем огромное спасибо за участие в конкурсе и голосовании!»

Работы участников можно посмотреть здесь>>>

Реклама. АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». ИНН: 6 020 000 708. Erid:2SDnjdvvpde