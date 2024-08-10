Общество

В фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья» стартует акция на сыр

В фирменных магазинах «Молочные продукты Пушкиногорья» стартует акция на сыр. Как сообщили Псковской Ленте Новостей на Пушкиногорском маслосырзаводе, сыр «Легкий» можно купить по приятной цене — 435 руб/кг.

Сыр «Лёгкий» - идеален для тех, кто следит за фигурой. И не только!

Приглашаем за покупками в фирменные магазины «Молочные продукты Пушкиногорья». «Молочные продукты Пушкиногорья» – вкус, вдохновлённый поэзией!

Реклама. АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». ИНН: 6 020 000 708. Erid: 2SDnjcx5jPn