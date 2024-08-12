Общество

Псковичам предлагают пройти образовательные программы от Тавриды.АРТ в Крыму

Псковичей приглашают пройти образовательные программы в академии «Меганом» от Тавриды.АРТ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в формате онлайн или офлайн любой сможет стать участником образовательного заезда и пройти обучение в собственной академии в Крыму на берегу моря. Максимальное погружение в творческую среду. Обучение на практике.

Уже сейчас идет регистрация на четыре заезда академии «Меганом».

Заезд «Союзное государство. Искусство быть вместе»

Художники, дизайнеры и ремесленники, музейные менеджеры и представители сферы культурно-массовых мероприятий. Что ждет? Участников ждут арт-школы декоративного искусства, музейного дела, шоу-технологий и академического искусства позволят сформировать коллекции работ для передвижной выставки, разработать программы событийных форматов и шоу-кейсов для молодых артистов, а также проведут отбор в молодежные творческие сообщества и в кадровый резерв ведущих творческих организаций.

Регистрация на заезд проходит до 14 августа.

Заезд «Наука как искусство 2.0»

Для специалистов в области экологии, инженерии, искусственного интеллекта, продовольственной безопасности и проектирования арт-объектов. Участников ждут шесть арт-школ: «Наука звука», «ИИ и Искусство», а также арт-школы арт-энергетики, научных коммуникаторов, инновационной гастрономии и архитектуры малых форм. Заключительный в этом году образовательный заезд позволит прокачать творческий потенциал в научной сфере и и научит применять новые технологии в сфере искусства.

Регистрация на заезд проходит до 19 августа.

Программа «Библиотеки. Новые регионы»

Для сотрудников и руководителей библиотек из новых регионов. Участников ждет изучение азов взаимодействия с российским законодательством, грантовыми операторами для реализации инициатив, а также позиционирование библиотеки как уникального культурного пространства.

Регистрация на программу проходит до 31 августа.

Издательская программа «Таврида.АРТ»

Подходит для писателей. Прохождение полного цикла работы над книгой: от черновика до сдачи в печать и возможности попасть в писательское сообщество, а также поддержка на протяжении всей программы от ведущих экспертов в области издательского дела.

Регистрация на программу проходит до 2 сентября.