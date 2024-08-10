Общество

127 тонн меда произвели за год хозяйства Псковской области

127 тонн меда произвели хозяйства всех категорий Псковской области в 2023 году. Так, на каждого жителя региона приходится 200 грамм продукта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Липовый, луговой, донниковый, гречишный и множество других сортов меда производится по всему миру. Продукт применяется не только в кулинарии, но и в медицине и косметологии.

Согласно статистике, 83,5% объема меда в Псковской области произвели в хозяйствах населения. Всего в области в прошлом году насчитывалось 13,8 тысячи семей трудолюбивых пчел.

Напомним, 14 августа православные верующие отмечают Медовый Спас.