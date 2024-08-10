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Общество

В Госдуме предлагают приравнять к вредной работе профессию учителя

14.08.2024 13:17|ПсковКомментариев: 0

Приравнять труд учителей в школе к работе на вредном производстве в горячем цеху - такова суть очередного законопроекта, внесенного в Госдуму. По мнению депутатов, надо поменять статью 30 ФЗ «О страховых пенсиях».

Таким образом, для учителей, которые проработали не менее 25 лет, независимо от их возраста, страховая пенсия по старости будет назначаться без учета списка льготных должностей из постановления правительства N 781 от 29 октября 2002 года. Учителя там были и раньше, но лишь те, кто работал в школах-интернатах, корреляционных, санаторных школах и спецучреждениях, пишет «Российская газета»

По словам авторов законопроекта, ситуация, когда досрочная пенсия педагогам назначается, исходя из наименования их должности на старте карьеры, несправедлива. Вклад в воспитание детей должен оцениваться по реальному стажу. Если закон примут, то он заработает уже с нового года. Однако правительство РФ считает, что документ надо доработать.

Теги: #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
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