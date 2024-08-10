Общество

Александр Козловский помог подготовиться к школе детям из великолукской многодетной семьи

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский передал портфели и школьные принадлежности многодетной семьей Голиковых из Великих Лук. Об этом депутат рассказал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

Супруги Игорь и Елена воспитывают пятерых детей школьного возраста, всего же у них 12 детей. Они сами выросли в больших семьях: в семье Елены 12 детей, а в семье Игоря 11 детей. Традиционные ценности переняли их собственные дети, у супругов уже 17 внуков.

«С Голиковыми мы знакомы давно, в 2015 году передавали им "Газель". Автомобиль стал их вторым домом на колесах: вместе в школу, по делам и за ягодами в лес. Семья Голиковых – большая дружная и слаженная команда. Вместе разделяют обязанности по дому, помогают друг другу по учебе, организовывают отдых. Разногласия для них редкость, но если и возникают, то все вместе разбирают. Именно на такие семьи нужно равняться!» - поделился Александр Козловский.

Встреча с семьей прошла в рамках партийной акции «Единой России» «Собери ребенка в школу».