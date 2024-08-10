Общество

Средний возраст доноров назвала главврач псковской станции переливания крови

Донорство – это не только общественно значимое, но и социально ответственное мероприятие. О том, кто может стать донором, главный врач станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина рассказала в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Согласно российскому законодательству, донором может стать любой гражданин России в возрасте от 18 лет с весом не менее 50 килограмм. Верхний предел, как правило, неограничен.

«С возрастом мы не становимся здоровее, поэтому там есть масса медицинских отводов, которые в процессе приема донора, беседы с ним, анализов, обследований выявляет эти противопоказания. Такой донор уже не может сдать никакую кровь. Поэтому люди старшего возраста уже, как правило, к нам не ходят. Средний возраст доноров – от 30 до 50 лет. Это самый дееспособный и здоровый контингент», – рассказала Любовь Малыхина.

Каждый желающий стать донором крови должен заполнить специальную анкету о состоянии здоровья, посетить врача и пройти обследование. При положительных результатах человек может прийти на станцию переливания крови в рабочие дни с 8.30 до 12.00, в четверг с 8.30 до 18.00 по адресу: город Псков, Интернациональный переулок, 4.

«Мы соединены через ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - ред.) с многими организациями, которые поставляют нам информацию об инфекционных заболеваниях. Она автоматически отводит этих людей», – отметила главврач.

Подробная информация о том, кто может стать донором, размещена на сайте или в группе станции «ВКонтакте».