Общество

Станция переливания крови дарит подарки и дает выходной псковским донорам

Донорство крови может быть не только полезным, но и приятным делом. О том, какие бонусы и подарки получают псковские доноры, главный врач станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина рассказала в программе «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Кроме морального удовлетворения, сдающие кровь добровольцы получают ряд других бонусов. Доноры имеет право на двухдневный отдых – день сдачи, приравнивающийся к рабочему, и любой другой день, на что выдается медицинская справка. Кроме того, государство материально компенсирует человеку его забранные 450 миллилитров крови. Размер выплаты составляет 5% от прожиточного минимума региона.

«Мы также проводим акции, посвященные донорскому совершеннолетию. Тех, кто в 18 лет впервые пришел сдать кровь, награждаем подарком – сувениром, <...> грамотой», – рассказала Любовь Малыхина.

Станция переливания крови в Пскове также освещает Год семьи. В проекте участвуют семейные донорские династии, в которых родители и их совершеннолетние дети вместе регулярно сдают кровь.

Каждый желающий стать донором должен заполнить специальную анкету о состоянии здоровья, посетить врача и пройти обследование. При положительных результатах человек может прийти на станцию переливания крови в рабочие дни с 8.30 до 12.00, в четверг с 8.30 до 18.00 по адресу: город Псков, Интернациональный переулок, 4.

Подробная информация о том, кто может стать донором, размещена на сайте или в группе «ВКонтакте».