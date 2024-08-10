Общество

Минфин предлагает сократить в России число госслужащих

Министерство финансов России выступает за сокращение количества госслужащих в стране, тем же, кто не попадет под сокращение, поднимут заработную плату. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, министерство настаивало на том, что необходимости в такой большой численности государственного сектора нет.

«Давайте мы лучше сократим количество работников. Ну, как сказать, государственных служащих. И повысим им зарплату», - сказал Антон Силуанов.

Силуанов в связи с этим отметил, что увеличение зарплат требует больших расходов, пока основная задача — обеспечение поддержки специальной военной операции. Он указал, что главные ресурсы концентрируются на обеспечении задач в области безопасности и обороны.

В 2019 году в Минфине подсчитали, что на 10 тысяч человек в России приходятся 163 государственных и муниципальных служащих. Доля чиновников составляет 3,3 процента, занятых в экономике страны. В соответствиями с данными Росстата на 2021 год, общее число служащих и работников по категории «Государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» достигало 3,3 миллиона, пишет «Лента.ру».

В июле президент России Владимир Путин повысил должностные оклады за чин или ранг у государственных служащих, в том числе дипломатов. Так, размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла составит 33,1 тысячи рублей, такая же сумма у действительного государственного советника юстиции первого класса. При этом прошлая редакция указа предполагала для них оклад в размере 30 167 рублей в месяц. Минимальный оклад у атташе и юристов 3 класса стал 9809 рублей, до этого — 8939 рублей.

Кроме того, были пересчитаны оклады госслужащих без классных чинов — торговых представителей, таможенных работников, сотрудников аппаратов различных структур на разных уровнях. Прошлая индексация окладов госслужащих и дипломатов производилась в сентябре прошлого года. Путин подписал указ о повышении зарплат отдельным категориям госслужащих на 5,5 процента.