Общество

Пешеходный мост отремонтировали в Новосокольниках

Пешеходный мост отремонтировали в Новосокольниках на улице Володарского. Об этом глава Новосокольнического района Виталий Соловьев сообщил в своем Telegram-канале.

«Подрядчик, которого определили результаты электронного аукциона, оперативно выполнил работы: заменено дощатое покрытие и лаги. Мост пользуется популярностью среди жителей заречной части города и теперь он приведен в надлежащее состояние!» - отметил Виталий Соловьев.

От отметил, что следующим этапом будет произведён ремонт лестницы на спуске к мосту.