Роспотребнадзор запустил «горячую линию» в преддверии нового учебного года

В преддверии нового учебного года управление Роспотребнадзора по Псковской области участвует во всероссийской «горячей линии», посвященной вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. С 14 по 25 августа специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся одежды, обуви, игрушек, формы, канцелярии, детского питания, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.
Звонить можно 14-25 августа с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00:
На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).