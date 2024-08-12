Общество

Роспотребнадзор запустил «горячую линию» в преддверии нового учебного года

В преддверии нового учебного года управление Роспотребнадзора по Псковской области участвует во всероссийской «горячей линии», посвященной вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. С 14 по 25 августа специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся одежды, обуви, игрушек, формы, канцелярии, детского питания, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Звонить можно 14-25 августа с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00:

в Пскове, Псковском, Гдовском, Стругокрасненском, Плюсском, Порховском, Дновском районах: т. (8112)62-24-77, (8112)62-25-03;

в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах: т. (81153) 7-70-96, (81153) 3-72-01;

в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах: т. (81151) 2-54-02, (81138) 2-24-23;

в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах: т. 8(81152) 3-20-07.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).