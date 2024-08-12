Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян в РФ

Угроза распространения оспы обезьян на территории РФ отсутствует, для выявления инфекции принимаются необходимые меры. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения.
«В РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. <…> Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет», - сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре уточнили, что в рамках федерального проекта «Санитарный щит» в пограничных пунктах ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Для выявления граждан с признаками инфекций, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, используется система «Периметр».
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, также распространение возможно путем передачи от человека человеку. При легком течении болезнь проходит сама и длится от двух до трех недель, пишет ТАСС.