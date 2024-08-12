Общество

Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы распространения оспы обезьян в РФ

Угроза распространения оспы обезьян на территории РФ отсутствует, для выявления инфекции принимаются необходимые меры. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в общественном здравоохранении международного значения.

«В РФ заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. <…> Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в РФ нет», - сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в рамках федерального проекта «Санитарный щит» в пограничных пунктах ведется усиленный санитарно-карантинный контроль. Для выявления граждан с признаками инфекций, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, используется система «Периметр».