Общество

Более 1000 случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

1196 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 4 по 11 августа, показатель заболеваемости составил 20,35 на 10 тысяч населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59,5%. В городе Пскове зарегистрирован 541 случай ОРВИ, или 45,2% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировали 21 человека с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, что на три случая больше, чем на предыдущей неделе.

На прошедшей неделе по области зарегистрировали 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе у шести детей до 18 лет. Показатель заболеваемости составил 4,76 на 100 тысяч населения.

Количество внебольничных пневмоний за прошедшую неделю — 73 случая, в том числе у детей до 18 лет – 19, или 26 %.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. Зарегистрировано 68 случаев, или 11,57 на 100 тысяч населения.