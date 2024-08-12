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Общество

Продажи банок и закаточных машин говорят о снижении интереса к домашнему консервированию

15.08.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

В результате весенних заморозков, повлиявших на урожай в садах и огородах, снизился интерес и к товарам для заготовок на зиму, сообщили в компании «Платформа ОФД». Объемы продаж крышек для банок и закаточных машинок снизились в июле-августе на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи стеклянных банок и столового уксусу выросли лишь на 4%-5%.

Набор для домашнего консервирования из банок, крышек, закаточной машинки и столового уксуса обходится россиянам в среднем в 1,9 тыс. рублей. Средние чеки за год выросли на 4%-8%.

«В результате весенних заморозков и снижения урожая в садах, огородах, этим летом меньше и зимних заготовок», — указали аналитики.

В топе продаж оказались банки объемом 0,5 и 1 литр, тогда как в прошлом году чаще брали банки 0,5 и 3 литра, рассчитанные на компоты. Металлические крышки чаще всего приобретают с золотым лакированием в упаковках по 50 шт. Среди закаточных устройств наиболее популярны «машинки-улитки», с полуавтоматическим перемещением ролика, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
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