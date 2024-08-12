Общество

Каждый четвертый пскович сменил профессию за последние четыре года — опрос

Каждый четвертый пскович сменил профессию за последние четыре года. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения Пскова, имеющие опыт работы.

Каждый четвертый пскович прошел через кардинальную смену специальности в период 2020—2024 годов: 16% довольны новой профессией, 9% недовольны.

Наиболее активно переквалифицируются горожане в возрасте 25—34 лет. С увеличением возраста опрошенных число кардинально менявших профессию за последние 4 года снижается. Низкий заработок, пожалуй, — самая серьезная причина переквалификации: те, кто зарабатывает больше, меняют специальность гораздо реже.

Чем довольны в новой сфере чаще всего: нет, не зарплатой (она на втором месте), а возможностями развития, получения новых знаний и навыков. Переквалифицировавшимся нравится то, что в новой должности перед ними стоит больше интересных и сложных задач. Опрошенные нередко рассказывали, что на новом месте более удобный график, должность выше, коллектив лучше.

Псковичи, считающие смену профессии неудачной, чаще всего жаловались на то, что потеряли в зарплате. Разочаровавшиеся в новой работе говорили, что ошиблись с выбором (работа не нравится), нагрузка на новом месте оказалась выше, чем они предполагали, а отношения с новым руководством — хуже, чем с начальством на предыдущем месте работы. Неприятным последствием переквалификации нередко становится осознание того, что не удается найти применение своему первоначальному образованию.

Квалифицированные рабочие чаще всего меняли отрасли (например, уходили из строительства в промышленность) и переучивались на другие рабочие профессии. Аналогичные процессы происходили и в инженерной среде. Машинисты спецтехники и водители осваивали управление принципиально иными транспортными средствами. Врачи и медсестры меняли специализации, переквалифицировались в массажистов и переходили в бьюти-индустрию. Учителя переобучались на преподавание других предметов или уходили в продажи. Бухгалтеры становились экономистами, экономисты — бухгалтерами. Юристы переходили в продажи и HR. Продавцы — в курьеры и линейный персонал складских комплексов.

Интересно проследить и какие отрасли поставляли кадры для популярных сегодня сфер деятельности. Так, в IT, product-менеджмент и системное администрирование чаще переходили инженеры, менеджеры по продажам и сотрудники финансовой сферы. В эйчары — ИТР, сотрудники финансово-экономической сферы и отделов продаж. В маркетологов и пиарщиков чаще переквалифицировались ИТР, продавцы и юристы.

Судя по результатам исследования, наиболее удачными переходами за последние 4 года можно считать следующие (здесь больше довольных переквалификацией): из ИТР — в IT и HR, смена врачебной или сестринской специализации, а также смена инженерной специализации. Среди квалифицированных рабочих, перешедших в инженеры, довольных больше, чем среди ИТР, ушедших в рабочие.