Культура

В музее-заповеднике «Изборск» вспоминают реставратора и поэта Елену Морозкину

О выдающемся деятеле российской культуры — Елене Морозкиной, чей жизненный путь объединил фронтовую доблесть, научные свершения и поэтическое творчество, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Елена Морозкина родилась 16 апреля 1922 года в пригороде Смоленска – поселке Красный Бор. Во время Великой Отечественной войны, в возрасте 19 лет, добровольцем ушла на фронт. Три с половиной года девушка прослужила рядовым в пулемётной роте 289-го Отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.

После войны окончила Строительный институт Моссовета и аспирантуру Московского архитектурного института (МАРХИ). Ее кандидатская диссертация была посвящена церковному зодчеству Пскова. Работала архитектором в институте Генерального плана Москвы, в институте «Моспроект», преподавателем в МАРХИ и Даугавпилсском государственном педагогическом университете.

За годы своей исследовательской деятельности девушка изучила десятки памятников церковной архитектуры Псковской области, многие из которых спасла от разрушения и гибели, добилась постановки на государственный учет 20 храмов и двух монастырей – Крыпецкого и Мальского, содействовала их возрождению.

Елена Морозкина – автор множества научных статей, нескольких монографий и путеводителей, пяти поэтических сборников.

В своих искусствоведческих исследованиях она неоднократно обращалась к историко-архитектурному наследию древнего Изборска, сочетая скрупулёзность учёного-исследователя с блестящим стилем талантливого литератора. Вот, например, как она описывала главную святыню Изборска – Никольский собор:

«Никольский собор – главное здание не просто города, но города-воина, оплота Пскова на его западной границе. <…> Расположенный над обрывом, у края крепости, собор далеко виден со старой псковской дороги. Блистающий в венце суровых башен, он выражает город вовне. От ворот собор воспринимается с угла, объёмно, сразу заявляя о своей мощи. <…> он олицетворяет лучшие черты русского человека: соединение мужества и доброты. Вот почему, вписанный в просторы русской природы, памятник кажется таким национальным произведением». (Морозкина Е. Н. Церковное зодчество древнего Пскова. В двух томах. Москва, 2007).

Музей-заповедник хранит светлую память о Елене Морозкиной, которая стала образцом мужественности, стойкости и высокого подвижничества.

Изборск и его достопримечательности были не только объектами научных изысканий Елены Морозкиной, но и запечатлелись в её замечательных поэтических строках.

Изборск.

Дозор веков…

Круглы у башен спины,

По ветру космы,

Камень обветшал,

И над горой

Твоею Журавлиной

Упорным клином

Журавли спешат.

* * *

Где вепрем рыскал,

Своре порскал,

Пасет смиренно облака

Весенний ветер под Изборском,

Переминается слегка.

А по холмам цветут фиалки,

А под горой бегут ручьи,

И зажужжат под вечер прялки:

– Кудель белесую сучи...

И развернутся в небе синем

Большие белые мотки...

А с гор померкшие твердыни

Глядят на мир из-под руки.

Елена Морозкина, стихи 1960-70-х годов.

«Она по праву считается поэтом псковского зодчества. Ее стихи отражают невероятную любовь к Псковской земле, а научное и литературное наследие легло ценной строкой в летопись нашего древнего края. В своей книге "Псковская земля" Елена Николаевна пишет: "Изборск был способен заворожить, сделать человека художником, сделать его бесконечно преданным исконной красоте родной земли...", - вспоминают в музее.