В музее-заповеднике «Изборск» вспоминают реставратора и поэта Елену Морозкину

О выдающемся деятеле российской культуры — Елене Морозкиной, чей жизненный путь объединил фронтовую доблесть, научные свершения и поэтическое творчество, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».
Елена Морозкина родилась 16 апреля 1922 года в пригороде Смоленска – поселке Красный Бор. Во время Великой Отечественной войны, в возрасте 19 лет, добровольцем ушла на фронт. Три с половиной года девушка прослужила рядовым в пулемётной роте 289-го Отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.
После войны окончила Строительный институт Моссовета и аспирантуру Московского архитектурного института (МАРХИ). Ее кандидатская диссертация была посвящена церковному зодчеству Пскова. Работала архитектором в институте Генерального плана Москвы, в институте «Моспроект», преподавателем в МАРХИ и Даугавпилсском государственном педагогическом университете.
За годы своей исследовательской деятельности девушка изучила десятки памятников церковной архитектуры Псковской области, многие из которых спасла от разрушения и гибели, добилась постановки на государственный учет 20 храмов и двух монастырей – Крыпецкого и Мальского, содействовала их возрождению.
Елена Морозкина – автор множества научных статей, нескольких монографий и путеводителей, пяти поэтических сборников.
В своих искусствоведческих исследованиях она неоднократно обращалась к историко-архитектурному наследию древнего Изборска, сочетая скрупулёзность учёного-исследователя с блестящим стилем талантливого литератора. Вот, например, как она описывала главную святыню Изборска – Никольский собор:
Музей-заповедник хранит светлую память о Елене Морозкиной, которая стала образцом мужественности, стойкости и высокого подвижничества.
Изборск и его достопримечательности были не только объектами научных изысканий Елены Морозкиной, но и запечатлелись в её замечательных поэтических строках.
Изборск.
Дозор веков…
Круглы у башен спины,
По ветру космы,
Камень обветшал,
И над горой
Твоею Журавлиной
Упорным клином
Журавли спешат.
* * *
Где вепрем рыскал,
Своре порскал,
Пасет смиренно облака
Весенний ветер под Изборском,
Переминается слегка.
А по холмам цветут фиалки,
А под горой бегут ручьи,
И зажужжат под вечер прялки:
– Кудель белесую сучи...
И развернутся в небе синем
Большие белые мотки...
А с гор померкшие твердыни
Глядят на мир из-под руки.
Елена Морозкина, стихи 1960-70-х годов.
«Она по праву считается поэтом псковского зодчества. Ее стихи отражают невероятную любовь к Псковской земле, а научное и литературное наследие легло ценной строкой в летопись нашего древнего края. В своей книге "Псковская земля" Елена Николаевна пишет: "Изборск был способен заворожить, сделать человека художником, сделать его бесконечно преданным исконной красоте родной земли...", - вспоминают в музее.