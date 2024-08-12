Общество

Зампрокурора области проведет личный прием граждан в Локнянском округе

Заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Алексей Попов проведет личный прием граждан в прокуратуре Локнянского округа 23 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Для встречи с заместителем прокурора необходимо прибыть в прокуратуру Локнянского района (поселок Локня, улица Первомайская, дом №30а) к указанному времени, имея при себе заявление и все имеющиеся документы по рассматриваемому вопросу.

Прием граждан состоится с 12:00 до 13:00.