Общество

Скончалась преподаватель псковской музыкальной школы №2 Татьяна Григорьева

Ушла из жизни преподаватель детской музыкальной школы №2 по классу аккордеона Татьяна Григорьева, сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

В 1973 году Татьяна Григорьева окончила Псковское областное музыкальное училище. В конце семидесятых ей пришлось уехать в ГДР по месту службы мужа, а в 1980 году она вновь вернулась в родную Детскую музыкальную школу №2.

За годы работы в школе Татьяна Григорьева была и заведующей народным отделом (1974-77 г.), и завучем по концертно-просветительской и внеклассной работе (1990-2002 г.). С 2002 года организовывала для учащихся и преподавателей школы просветительские экскурсионные поездки в Санкт-Петербург с посещением музеев и театров оперы и балета - Мариинского и Михайловского.

Прощание состоится 28 августа в 16.00 храме Александра Невского.