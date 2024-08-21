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Общество

«Дневной дозор»: Приравнять к вредной работе профессию учителя

27.08.2024 17:12|ПсковКомментариев: 0

В преддверии нового учебного года предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», посвященного предложению приравнять профессию учителя к работе на вредном производстве. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Минувший 2023-й год в России был объявлен Годом педагога и наставника. В течение двенадцати месяцев в стране, и в Псковской области в частности, проводили мероприятия, направленные на повышение престижа профессии учителя. С высоких трибун россиянам регулярно напоминали об особом статусе педагогических работников, вводили новые меры поддержки, анонсировали выплаты... Всё это, конечно, очень радовало действующих сотрудников сферы образования.

Однако очередь из новичков, из тех, кто желал бы впервые устроиться в школы и детские сады (или вернуть в профессию), не выстроилась. Как результат - нехватка педагогов в Псковской области (да и не только у нас) всё ещё ощущается довольно остро.

Эту тенденцию заметили на федеральном уровне. И потому внесли в Госдуму закон, предлагающий фактически приравнять профессию учителя к работе на вредном производстве. Для этого депутаты предлагают поменять статью Федерального закона «О страховых пенсиях». И сделать так, чтобы педагоги, которые проработали в сфере образования не менее 25 лет, вне зависимости от их возраста и списка льготных должностей, перечисленных в постановлении правительства, могли получить страховую пенсию по старости.

Справедливости ради отметим, в этом «списке вредных работ» учителя были и раньше. Но лишь те, кто работал в школах-интернатах, коррекционных, санаторных школах и спецучреждениях. Депутаты же предлагают убрать это разделение. И рассчитывают, что такой механизм поможет привлечь педагогов в сферу образования.

Но действительно ли это так? Поможет ли вернуть учителей в школы перспектива более ранней пенсии вне зависимости от возраста и списка льготных должностей? Или одной лишь этой меры будет мало? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

В том, что профессию педагога уже давно пора было признать вредной, убеждена председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева. Она с надеждой смотрит на предложение Госдумы и предполагает, что получение нового статуса должно отразиться не только на пенсиях, но и на зарплатах учителей.

«Когда взрослые приходят в школу, они спрашивают, как вы здесь находитесь? Я не говорю уже про эмоциональную нагрузку, даже с физической точки зрения, это тяжело. Льготная пенсия была совершенно естественной. Педагоги, конечно, очень пострадали от того, что мы не вошли в список вредных профессий. Но мы находимся в дверях этого списка. Нам отменили льготную пенсию, когда были все преобразования. Все, кто связан с педагогикой, осознают, что это очень важный вопрос для педагогов. Признание значимости их труда. Соответственно, это должно вылиться в заработную плату, и я бы хотела, чтобы была льготная пенсия у учителей».

«Школа и садик - не просто профессия. Это жизнь, - отметила Наталья Горбачева. - Мы должны понимать, ради чего тратим 25 лет своей жизни». Так что проблему «нужно решать кардинально», резюмировала она.

«Работа учителя очень тяжёлая. А получаем мы как дворники», - с таких слов ответ на вопрос начал краевед, заслуженный учитель России Владимир Орлов. Он отметил, что «любая льгота для учителя, конечно, очень нужна». Особенно в условиях, когда стабилизации ситуации с отсутствием кадров в сфере образования не наблюдается. Однако один лишь этот механизм - не панацея от проблем.

«Учителей становится все меньше и меньше. Старое поколение, которое еще в советское время училось, уходит на пенсию. Молодежь талантливая, если она есть, быстренько убегает из профессии или переходит в частные школы. В общем, по профессии, но не в обычные школы. Так что впереди проблема образования довольно значительная. Если, конечно, это будет принято, то можно только приветствовать такое решение. Кстати, дело не только в повышении зарплаты, не только улучшении финансирования, а и вообще, чтобы профессия учителя пользовалась большим уважением, любовью. Чтобы и дети, и родители не превращали учителей в какого-то товарища, которого можно ругать, гонять, пинать и прочее. Вернуть авторитет учителя надо не только финансовым, но и целым рядом других мер, в том числе на государственном уровне».

Чтобы учителя шли работать в школы, по словам Владимира Орлова, следует на государственном уровне проводить кампанию по увеличению авторитета и престижа этой профессии. Да, дело это небыстрое. Но игра стоит свеч, уверен заслуженный учитель России.

Между тем, историк, педагог, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман призвала не пытаться пленить учителей обещаниями о будущих особых условиях выхода на пенсию и возможных доплатах, а хорошо платить здесь и сейчас. И на фоне сказанного к инициативе, продвигаемой в Госдуме, она отнеслась скептически.

«Если учителям за то, что они делают, когда еще работают, не будут платить достойную зарплату, то это нисколько не улучшит ситуацию с педагогическим кадрами в образовательных организациях. Вопрос с пенсиями важный, но люди хотят жить здесь и сейчас, а здесь и сейчас им нужна достойная заработная плата. Поэтому, если говорить о приоритетах, я считаю важным изменить систему оплаты учителей в принципе в России, вернув ее на федеральный уровень. Потому что до тех пор, пока она будет на уровне субъектов федерации, все зависит от финансовой емкости бюджета региона. Вопрос о пенсиях - тоже важный вопрос, но он второстепенный. Тем более, если будут хорошие заработные платы, то и, соответственно, исходя из современной системы, пенсия тоже будет вполне себе неплохой. Не надо подменять недостаточное финансовое обеспечение работающих перспективами какой-то там неплохой или более ранней пенсии».

Учителя в школу не идут из-за скромных зарплат. Это первый фактор, влияющий на решение о трудоустройстве, но не единственный – отметил директор псковской школы №47 Иван Шагин. А значит, чтобы реально привлечь педагогов, нужно делать нечто большее, чем увеличивать размер оплаты труда и раньше выпускать учителей на пенсию.

«Сейчас я понимаю, что заработная плата не всегда определяющий фактор. Есть еще, как мне кажется, другая проблема, что, к сожалению, люди, которые идут на педагогические специальности в университет, идут просто для получения высшего образования, а не для того, чтобы дальше работать по этой специальности. Поэтому, даже когда у них возникает какая-то жизненная ситуация, обстоятельства какие-то, которые заставляют их придти в школу, в большинстве случаев оказывается, что это, к сожалению, и для них, и для нас было ошибочное решение. По факту получается, что уходит в течение трех лет примерно 50% молодых специалистов. Большинство уходит не в профессию, не меняет, например, место жительства и уходит за более крупными зарплатами в Ленинградскую область, город Санкт-Петербург, Москву. Нет, они вообще уходят из профессии и находят себя, условно говоря, в магазине "Пятерочка". Такое тоже бывает, и такое есть. У меня такой пример есть».

Точечных мер для того, чтобы привлечь учителей в школы, недостаточно. Как недостаточно и усилий одних лишь федеральных структур. Решать эту задачу нужно сообща – считает экс-председатель комитета по образованию Псковской области, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов. Ну а на частный вопрос, о том, нужно ли включать педагогическую деятельность в список вредных для здоровья работ, собеседник ответил так…

«Мне сложно оценивать именно эту инициативу, здесь необходимо взвешивать и "за", и "против". Я должен отметить, что работа с детьми, как и любая профессия педагогического работника, учителя, всегда была одной из самых почетных и важных. И мне думается, что это одна из самых благородных профессий. Для того, чтобы привлечь людей в школы в качестве учителя, в качестве преподавателя, нужно вырабатывать целый комплекс мероприятий. И в последнее время такие мероприятия тоже проводятся на разных уровнях, разными субъектами. Безусловно, хочу отметить инициативы президента, скажем, которые были связаны с Годом учителя, Годом педагога. Важна скоординированная работа не только администрации районов, не только администраций регионов, то есть субъектов Российской Федерации, но и самих школ, и в том числе образовательных организаций, которые готовят педработников. Думается, что такой совместный подход будет давать свои результаты. И даже на территории Псковской области за последние годы, благодаря инициативам правительства области, благодаря инициативам губернатора, в рамках национального проекта были реализованы меры социальной поддержки, поддержки педагогов и молодых педагогов. И почетные звания работников, и награды за выдающиеся достижения. Все это есть. Но важен комплексный подход».

«Профессия учителя самая стрессовая после медицины», - с одной стороны одобрила идею депутатов Госдумы учитель русского языка и литературы в великолукской школе №1, амбассадор Форума классных руководителей России Татьяна Рассолова. Именно поэтому то, что учителя имеют право выйти на пенсию спустя 25 лет работы, по словам собеседницы – полностью оправдано. Но вот с другой стороны, разве пенсия – это самое главное? – усомнилась Татьяна Рассолова.

«Я не думаю, что только эта инициатива может повысить престиж учительской профессии для молодежи. Конечно, когда человек выбирает учительскую профессию, это призвание. Для него не важно, сколько он времени проработает, для него важно, какое удовлетворение он будет испытывать от этой работы и ее результаты. Одно из хороших предложений, но не самое важное — поднять зарплату и сделать ее федеральной, а не региональной. Региональные зарплаты - это средняя температура по больнице. Сейчас, например, есть федеральная выплата за классное руководство. Вот также сделать федеральной оплату».

Авторы законопроекта, предложившие приравнять профессию учителя к вредной работе, убеждены: ситуация, когда досрочная пенсия педагогам назначается, исходя из наименования их должности на старте карьеры, несправедлива. Вклад в воспитание детей они считают нужным оценивать по реальному стажу.

И большая часть наших сегодняшних собеседников этот механизм считает нужным. Впрочем, в том, что один лишь он поможет решить кадровый вопрос в сфере образования, все они сомневаются. «Меры должны быть комплексными», - настаивают педагоги. Что же… Поспорить с этим трудно.

Светлана Пикалёва

Источник: Псковская Лента Новостей
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