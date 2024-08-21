«Дневной дозор»: Приравнять к вредной работе профессию учителя

В преддверии нового учебного года предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», посвященного предложению приравнять профессию учителя к работе на вредном производстве. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Минувший 2023-й год в России был объявлен Годом педагога и наставника. В течение двенадцати месяцев в стране, и в Псковской области в частности, проводили мероприятия, направленные на повышение престижа профессии учителя. С высоких трибун россиянам регулярно напоминали об особом статусе педагогических работников, вводили новые меры поддержки, анонсировали выплаты... Всё это, конечно, очень радовало действующих сотрудников сферы образования.
Однако очередь из новичков, из тех, кто желал бы впервые устроиться в школы и детские сады (или вернуть в профессию), не выстроилась. Как результат - нехватка педагогов в Псковской области (да и не только у нас) всё ещё ощущается довольно остро.
Эту тенденцию заметили на федеральном уровне. И потому внесли в Госдуму закон, предлагающий фактически приравнять профессию учителя к работе на вредном производстве. Для этого депутаты предлагают поменять статью Федерального закона «О страховых пенсиях». И сделать так, чтобы педагоги, которые проработали в сфере образования не менее 25 лет, вне зависимости от их возраста и списка льготных должностей, перечисленных в постановлении правительства, могли получить страховую пенсию по старости.
Справедливости ради отметим, в этом «списке вредных работ» учителя были и раньше. Но лишь те, кто работал в школах-интернатах, коррекционных, санаторных школах и спецучреждениях. Депутаты же предлагают убрать это разделение. И рассчитывают, что такой механизм поможет привлечь педагогов в сферу образования.
Но действительно ли это так? Поможет ли вернуть учителей в школы перспектива более ранней пенсии вне зависимости от возраста и списка льготных должностей? Или одной лишь этой меры будет мало? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
В том, что профессию педагога уже давно пора было признать вредной, убеждена председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева. Она с надеждой смотрит на предложение Госдумы и предполагает, что получение нового статуса должно отразиться не только на пенсиях, но и на зарплатах учителей.
«Школа и садик - не просто профессия. Это жизнь, - отметила Наталья Горбачева. - Мы должны понимать, ради чего тратим 25 лет своей жизни». Так что проблему «нужно решать кардинально», резюмировала она.
«Работа учителя очень тяжёлая. А получаем мы как дворники», - с таких слов ответ на вопрос начал краевед, заслуженный учитель России Владимир Орлов. Он отметил, что «любая льгота для учителя, конечно, очень нужна». Особенно в условиях, когда стабилизации ситуации с отсутствием кадров в сфере образования не наблюдается. Однако один лишь этот механизм - не панацея от проблем.
Чтобы учителя шли работать в школы, по словам Владимира Орлова, следует на государственном уровне проводить кампанию по увеличению авторитета и престижа этой профессии. Да, дело это небыстрое. Но игра стоит свеч, уверен заслуженный учитель России.
Между тем, историк, педагог, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман призвала не пытаться пленить учителей обещаниями о будущих особых условиях выхода на пенсию и возможных доплатах, а хорошо платить здесь и сейчас. И на фоне сказанного к инициативе, продвигаемой в Госдуме, она отнеслась скептически.
Учителя в школу не идут из-за скромных зарплат. Это первый фактор, влияющий на решение о трудоустройстве, но не единственный – отметил директор псковской школы №47 Иван Шагин. А значит, чтобы реально привлечь педагогов, нужно делать нечто большее, чем увеличивать размер оплаты труда и раньше выпускать учителей на пенсию.
Точечных мер для того, чтобы привлечь учителей в школы, недостаточно. Как недостаточно и усилий одних лишь федеральных структур. Решать эту задачу нужно сообща – считает экс-председатель комитета по образованию Псковской области, исполняющий обязанности директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов. Ну а на частный вопрос, о том, нужно ли включать педагогическую деятельность в список вредных для здоровья работ, собеседник ответил так…
«Профессия учителя самая стрессовая после медицины», - с одной стороны одобрила идею депутатов Госдумы учитель русского языка и литературы в великолукской школе №1, амбассадор Форума классных руководителей России Татьяна Рассолова. Именно поэтому то, что учителя имеют право выйти на пенсию спустя 25 лет работы, по словам собеседницы – полностью оправдано. Но вот с другой стороны, разве пенсия – это самое главное? – усомнилась Татьяна Рассолова.
Авторы законопроекта, предложившие приравнять профессию учителя к вредной работе, убеждены: ситуация, когда досрочная пенсия педагогам назначается, исходя из наименования их должности на старте карьеры, несправедлива. Вклад в воспитание детей они считают нужным оценивать по реальному стажу.
И большая часть наших сегодняшних собеседников этот механизм считает нужным. Впрочем, в том, что один лишь он поможет решить кадровый вопрос в сфере образования, все они сомневаются. «Меры должны быть комплексными», - настаивают педагоги. Что же… Поспорить с этим трудно.
Светлана Пикалёва