Общество

На отсутствие площадки для ТКО в псковской деревне Середка пожаловались областному прокурору

На отсутствие контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов в деревне Середка Псковского района пожаловалась областному прокурору Андрею Мошкову местная жительница. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба прокуратуры Псковской области

27 августа прокурор области Андрей Мошков провел в Пскове личный прием граждан по поручению президента Российской Федерации.

Поводами для жалоб, с которыми заявители обратились к прокурору области, стали ненадлежащее содержание автомобильной дороги, тротуара, оборудования автобусной остановки, нарушения природоохранного законодательства.

Жительница города Пскова обратилась с вопросом об отсутствии надлежащего оборудования автобусной остановки. Заявители из областного центра сообщили о несоответствии нормативам дорожного полотна и тротуара. На отсутствие контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных отходов в деревне Середка пожаловалась местная жительница.

В ходе личного приема заявителям подробно разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы.

По всем поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона контролируется прокурором области.