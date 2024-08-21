Общество

ООО «Сомелье» в Псковской области оштрафовали за незаконную рекламу

За незаконную рекламу алкоголя в Псковской области оштрафовали ООО «Сомелье». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФАС России по Псковской области.

Суд вынес решение о штрафе в размере 100 000 рублей в отношении ООО «Сомелье» за размещение рекламы алкоголя на фасаде здания. Согласно закону, размещение рекламы алкогольной продукции на внешних стенах зданий и других конструктивных элементах с использованием рекламных конструкций запрещено. Кроме того, закон не допускает демонстрацию процессов курения и потребления алкоголя.

ООО «Сомелье» нарушило все эти требования. Компания была признана виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ.