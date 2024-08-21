Общество

Учителя физики и математики наиболее востребованы школах Псковского района

Учителя физики и математики являются самыми востребованными в школах Псковского района. Об этом глава района Наталья Федорова заявила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Ни для кого не секрет, что несмотря на близость к областному центру, доступное расстояние, проезд оплачивается, - проблема есть. Все равно основная часть педагогов - люди возраста далеко не молодого. Средний возраст очень значительный. Молодых специалистов недостаточно. Вот в этом году пока только 7 молодых специалистов заявились, вакансий больше», - поделилась Наталья Федорова.

Она уточнила, что самыми востребованными направлениями являются: физика, математика, информатика, а также русский язык и литература.

«Это базовые предметы, очень важные, они основа всего», – добавила глава района.

При этом в Псковском районе работает множество мер поддержки на уровне региона и на уровне федерации, например, программа «Земский учитель».

«Дефицит кадров закрываем перераспределением нагрузки, распределение по филиалам тоже играет роль. То есть где-то учитель может работать и в основной школе, и в филиале. Это тоже выход. Подобное сетевое взаимодействие - один из выходов в таких ситуациях», – заключила Наталья Федорова.