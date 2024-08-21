Общество

В Роспотребнадзоре предложили расширить обязательную маркировку продуктов

Общественный совет при Роспотребнадзоре предлагает расширить обязательную маркировку на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно на овощные, рыбные и мясные консервы, это поможет предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, например, ботулизма, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Общественный совет при Роспотребнадзоре и Консультативный совет по защите прав потребителей рассмотрели предложения, направленные на предотвращение вспышек инфекционных заболеваний, в связи с ситуацией по ботулизму.

«На заседании предложено, в том числе, расширить обязательную маркировку средствами идентификации на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно - на овощные, рыбные, мясные консервы», - говорится в сообщении.

Введение обязательной маркировки должно снизить риск нахождения в обороте небезопасной продукции, поскольку это предполагает передачу в государственную информационную систему данных о производителях, произведенных ими объемах продукции и ее поступлении в конкретные торговые точки, уточнили в пресс-службе.

Таким образом, при выявлении экземпляра или партии опасной продукции у контролирующих органов будет вся необходимая информация для принятия срочных мер, направленных на сохранение здоровья потребителей, пишет РИА Новости.

По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт». Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.