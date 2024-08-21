Общество

В России предприятия стали чаще трудоустраивать людей без опыта работы

Свыше 15% предприятий в России готовы брать людей без опыта работы на фоне кадрового дефицита, возникшего из-за снижения безработицы. Об этом сообщил директор Ассоциации инновационных регионов России Александр Смекалин на форуме «Технопром-2024».

«При этом мы видим, что за год у нас предприятия начали очень активно брать кадры без опыта работы. Если раньше это требование было в обязательном порядке, то сейчас доля предприятий, которые готовы брать без опыта работы, выросло с 12,9% до 15,1% (с июня 2023 года по июнь 2024 года - прим. ред.). Причем, в том числе, за счет отказа от привлечения высококвалифицированных специалистов», - сказал Смекалин.

Также в России и растет доля выпускников среднего профессионального образования (СПО) с 44,3% в 2020 году до 49,5% в 2023 году. Такая тенденция, по мнению Смекалина, будет увеличиваться на протяжении ближайших нескольких лет, так как растет и количество поступивших на программы СПО более чем на 100 тысяч человек с 2020 года. В 2023 году в ссузы поступило более 1,2 млн человек, добавил Смекалин.

XI Международный форум технологического развития «Технопром-2024» проходит в Новосибирске 27-30 августа. Ключевая тема в этом году - «Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России», пишет ТАСС.