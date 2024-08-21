Общество

Эксперт рассказала, кому положена новая выплата с 1 сентября

Советники директоров по воспитательной работе в школах и учреждениях среднего профессионального образования начнут получать ежемесячную федеральную выплату в пять тысяч рублей с 1 сентября, рассказала эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Выплата для советников директоров по воспитанию в школах и учреждениях среднего профессионального образования (колледжах, техникумах, училищах) всей страны устанавливается с 1 сентября. Размер выплаты составит пять тысяч рублей ежемесячно, вне зависимости от региона, так как выплата федеральная. По оценке правительства РФ, ее получат порядка 37 тысяч сотрудников», - сказала Подольская.

Она отметила, что должность советника по воспитанию начали вводить во всех регионах России год назад. Эта практика вышла из пилотного проекта 2021 года - тогда эти должности создали в десяти субъектах РФ (Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, Ставропольском крае и Севастополе), пишет РИА Новости.

«К концу 2025 года должность советника директора по воспитанию должна быть введена в штатные расписания более 28 тысяч образовательных учреждений. Количество ставок советников по воспитанию зависит от числа обучающихся в образовательном учреждении. При их количестве до 200 человек выделяется 0,5 ставки, от 200 до 1500, - 1 ставка, если более 1500 учеников – две или три ставки», - объяснила эксперт.