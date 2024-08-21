Общество

Исследование показало рост стоимости букета цветов перед 1 сентября в РФ на 13%

Стоимость букета цветов в России перед началом нового учебного года в среднем составляет 2,465 тыс. рублей, что на 13% дороже, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе IT-компании АТОЛ (разработчик технологий для обмена товарами и услугами, один из ведущих операторов онлайн-касс в России).

Аналитики АТОЛ в преддверии 1 сентября проанализировали, в какую сумму в 2024 году обойдется покупка букета цветов для учителя. Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж ПО АТОЛ Frontol по 0,9 млн чеков за август 2023 года и 2024 года.

«В августе 2024 года средняя сумма покупки букета составляет 2,465 тыс. рублей, что на 13% дороже, чем за аналогичный период 2023 года», - рассказали в компании.

По данным аналитиков, медианная цена за одну розу в магазине составляет 180 рублей - ее стоимость повысилась на 11% в годовом выражении. Гвоздику в августе в среднем можно купить за 59 рублей, что на 3% выше прошлогоднего уровня. Цветок каллы стоит 350 рублей (плюс 7% по сравнению с 2023 годом), пионы можно купить за 378 рублей (плюс 8%), хризантемы - за 264 рубля (плюс 8%).

Средняя стоимость ромашки в августе 2024 года составляет 138 рублей, что соответствует показателям 2023 года. Подсолнух в магазине можно купить за 263 рубля, лилию - за 266 рублей, эустому - за 550 рублей. Цены на эти цветы выросли на 2%. Средняя стоимость одного ириса в августе составляет 112 рублей (плюс 4%), гладиолуса - 236 рублей (плюс 4%), гортензии - 478 рублей (плюс 4%), пишет ТАСС.

По данным маркетплейса цветов и подарков Flowwow на 26 августа, средний чек на цветы перед началом учебного года вырос на 17% в годовом выражении - сейчас он составляет 3,54 тыс. рублей против 3,028 тыс. рублей годом ранее. Руководитель команды сопровождения селлеров Flowwow Алексей Белкин указал, что рост связан с несколькими факторами.

«С одной стороны, инфляция и увеличение затрат на сырье и логистику привели к повышению цен. Кроме того, традиционный рост спроса на цветы в преддверии 1 сентября усиливает этот эффект. С другой стороны, мы видим, что покупатели стали чаще выбирать более дорогие цветочные композиции», - сказал Белкин.

По данным партнеров маркетплейса, проблем с поставками цветов в Россию нет, однако изменилась схема работы: закупки партий цветов происходят только по предзаказам, а не по фактическому наличию на цветочных базах, как раньше. «Это связано с тем, что оптовые базы стараются минимизировать потери и оптимизировать продажи», - отметила партнер франшизной сети цветочных студий Fmart by flowwow Диана Дудина, слова которой привели в пресс-службе маркетплейса.