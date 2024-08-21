Общество

Треть псковичей согласны на зарплату в конверте — опрос

Треть псковичей согласны на зарплату в конверте. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

47% псковичей не согласны на «серую» зарплату. Только 34% готовы к заработку в конверте.

Женщины реже мужчин соглашаются на работу с неофициальной зарплатой (50% против 44% соответственно). Горожане старше 45 лет выступают против зарплат в конверте чаще тех, кто моложе.

Среди граждан с доходом от 100 тысяч рублей больше как тех, кто против «серых» схем (50%), так и тех, кто допускает полуофициальный заработок (37%, вероятно, это связано с введением в 2025 году прогрессивной шкалы НДФЛ — доходы, превышающие 200 тысяч рублей в месяц, будут облагаться налогом по повышенной ставке).